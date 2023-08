Mobilità: Lupi (Nm), da governo e maggioranza risposte concrete e urgenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Dare risposte concrete e urgenti ai problemi che si pongono, questa è la sfida del governo e della maggioranza di Centrodestra. Lo ha affermato il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi, sottolineando che il decreto Omnibus “risponde a questa esigenza ponendo un freno all'aumento delle tariffe aeree per i collegamenti con le isole; dando la possibilità di rendere più efficiente un servizio pubblico come quello dei taxi, aumentando provvisoriamente le licenze a disposizione dei Comuni; e infine con un fondo per il rincaro delle materie prime che permetta la realizzazione delle opere pubbliche". (Rin)