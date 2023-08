Usa: giudice boccia causa per diffamazione di Trump contro la scrittrice Carroll

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice federale Lewis Kaplan ha respinto la denuncia per diffamazione di Donald Trump nei confronti della giornalista e scrittrice Jean Carroll, riconosciuta dallo stesso giudice come vittima di un abuso sessuale commesso dall’ex presidente degli Stati Uniti. Lo riporta l’emittente “Cnn”. Il caso risale allo scorso giugno. In un’intervista concessa da Carroll proprio alla “Cnn”, la scrittrice aveva ribadito di essere stata violentata da Trump. Nel respingere l’azione legale promossa dall’ex presidente, il giudice ha sottolineato come “il verdetto della giuria nel caso Carroll II stabilisca effettivamente come Trump abbia violentato la donna, seppure con le proprie mani piuttosto che con il proprio pene. Questo conferma la veridicità sostanziale delle accuse di stupro della Carroll”. In precedenza lo stesso giudice Kaplan aveva respinto anche l’ipotesi di un nuovo processo avanzata dalla difesa di Trump. L’ex presidente dovrebbe tornare in tribunale il prossimo gennaio per un’altra denuncia per diffamazione, stavolta intentata dalla stessa Carroll per dichiarazioni rilasciate da Trump nel 2019, all’epoca in cui era alla Casa Bianca. Proprio in quell’anno la Carroll ha denunciato per la prima volta la violenza sessuale di cui sarebbe stata vittima nel 1996. Lo scorso giugno Kaplan ha condannato Trump a risarcire la donna con 5 milioni di dollari.(Was)