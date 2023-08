Imprese: Ferraris (Fs) al sesto posto nella classifica su reputazione manager

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale di due posizioni Luigi Ferraris, Amministratore delegato del gruppo Fs Italiane, nella graduatoria di Reputation Science, arrivando al sesto posto nella classifica che misura la reputazione online dei manager delle aziende italiane e diventa anche una sorta di termometro sulla salute delle società guidate. Raggiunge 74,43 il punteggio dell'Ad di Fs Italiane – riferisce una nota – con un balzo nel mese di luglio 2023 che gli vale la migliore posizione finora raggiunta nella Top Manager Reputation. In generale, fra i temi maggiormente associati a luglio ai manager studiati nell'analisi, c'è quello della sostenibilità con un incremento del 29 per cento rispetto alla rilevazione precedente. E proprio in questa area l'azienda guidata da Ferraris si è evidenziata a luglio con alcuni traguardi rilevanti. Ad esempio avendo testato con successo in Calabria il primo treno, il regionale Blues, alimentato con biocarburante. Un treno già sostenibile per la sua triplice alimentazione, elettrica, diesel e a batteria, ma che in questo modo ridurrà ancora di più le sue emissioni. Sempre per quanto riguarda la sostenibilità, in questo caso sociale, vanno ricordati la firma del Protocollo d'intesa con i ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Istruzione e del Merito per una maggiore collaborazione fra scuole e imprese e il primo accordo attuativo con il ministero della Giustizia per il reinserimento sociale di cinque detenuti. (segue) (Rin)