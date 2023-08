Imprese: Ferraris (Fs) al sesto posto nella classifica su reputazione manager (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questo si associa anche una forte spinta sugli investimenti con 14,3 miliardi di euro di appalti aggiudicati e dieci miliardi di gare lanciate per il Polo infrastrutture. Sono stati inoltre annunciati 180 miliardi di euro nei prossimi dieci anni per il rinnovo e la costruzione di infrastrutture ferroviarie (125 miliardi) e stradali (55 miliardi). Luigi Ferraris è stato inoltre protagonista in diversi argomenti che hanno visto coinvolto il gruppo Fs. Fra questi, la nascita di Fs - Treni turistici italiani per valorizzare il turismo in Italia con gli spostamenti in treno; senza dimenticare, la crescita all'estero con l'aggiudicazione di importanti gare in Olanda con i bus e in Germania con il trasporto regionale di Netinera e l'acquisizione di una società merci che ha consentito al Polo Logistica di diventare il secondo operatore merci in terra tedesca. È più recente invece l'accordo fra Fs Italiane, la sua controllata Trenitalia e le organizzazioni sindacali che chiude positivamente un confronto fra le due parti fortemente voluto anche dal vicepremier e ministro Salvini. La sottoscrizione dell'intesa è stata anche l'occasione per confermare le 2 mila assunzioni previste da Trenitalia nell'anno in corso. (Rin)