Libia: cambia il presidente del "Senato", ma le elezioni sono sempre più lontane

- Il cambio ai vertici dell’Alto consiglio di Stato, il “Senato” della Libia, rafforza la posizione del primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun) di Tripoli, Abdulhamid Dabaiba, e allontana la prospettiva di elezioni in tempi brevi: certamente non si voterà nel 2023 come auspicato dalle Nazioni Unite. Muhammad Takala, 57 anni, originario di Khums, 120 chilometri a est di Tripoli, ha battuto ieri Khaled al Mishri, presidente uscente della “camera alta” indispensabile per le decisioni e le nomine più rilevanti, per soli cinque voti su 131. Esce così di scena uno dei leader della Fratellanza musulmana libica e, soprattutto, uno dei più feroci oppositori del primo ministro di Tripoli. Fonti libiche confermano ad “Agenzia Nova” che il premier stava manovrando da giorni per impedire una rielezione di Mishri. Quest’ultimo si era alleato con Aguila Saleh, il presidente della Camera dei rappresentanti (il ramo basso del parlamento con sede nell’est), per insediare un nuovo mini-governo incaricato di traghettare il paese alle elezioni. Nelle sue prime dichiarazioni da neo eletto presidente, Takala ha detto di voler lavorare per le elezioni, senza menzionare il dossier di un governo. “Agenzia Nova” ha chiesto il parere di tre esperti: Tarek Megerisi, senior policy fellow presso l'European Council on Foreign Relations (Ecfr); Claudia Gazzini, analista senior dell’International Crisis Group (Icg); Jalel Harchaoui, associate fellow presso il Royal United Services Institute. (segue) (Res)