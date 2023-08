Libia: cambia il presidente del "Senato", ma le elezioni sono sempre più lontane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Megerisi, il cambio all’Alto consiglio di Stato potrebbe acuire le divisioni tra Cirenaica e Tripolitania, rispettivamente le regioni dell’est e dell’ovest. “Si prevede che questa elezione segnerà la fine dello stretto rapporto tra il Consiglio di Stato e la Camera dei rappresentanti degli ultimi due anni”, spiega Megerisi. La vittoria di Takala, secondo il ricercatore di Ecfr, avvicinerebbe il “Senato” di Tripoli all’ufficio del primo ministro Dabaiba, approfondendo al tempo stesso le divisioni tra l’est e l’ovest. Questo perché, a detta di Megerisi, il presidente della Camera dei rappresentanti, Saleh, “cercherà sicuramente un modo per continuare a portare avanti i suoi piani” che prevedono, in particolare, la nomina di un nuovo governo unitario al posto del Gun. “Il nuovo presidente è stato apparentemente sponsorizzato da Dabaiba e questo lo ha sicuramente aiutato a ottenere voti. Il premier può esercitare influenza non solo attraverso il denaro e l'accesso ai fondi governativi come incentivo, ma anche attraverso la paura. Ci sono stati casi in passato di molestie ai consiglieri di Stato prima di eventi importanti attribuiti al primo ministro”, aggiunge Megerisi. “La base tradizionale di Mishri, il campo islamista, si è diviso e Mishri non è stato in grado di riunirlo per assicurarsi un nuovo mandato”, commenta Megerisi, dicendosi realista sulla possibilità che il Paese possa organizzare elezioni presidenziali e parlamentari. “A questo punto il percorso verso le elezioni è più simile alla strada verso la perdizione. La struttura politica esistente è profondamente marcia, completamente incapace di far avanzare la Libia, in grado solo di crollare su sé stessa. Questo consolidamento da parte di Dabaiba significa che tutta l'iniziativa, e la speranza, è nelle mani dell’inviato delle Nazioni Unite, Abdoulaye Bathily, per ogni nuovo slancio verso il cambiamento”, conclude l’esperto di Ecfr. (segue) (Res)