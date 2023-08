Libia: cambia il presidente del "Senato", ma le elezioni sono sempre più lontane (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Harchaoui è soprattutto l’uscita di scena di Mishri, piuttosto che l’insediamento di Takala, a “rafforzare la posizione del primo ministro Dabaiba”, mentre la ratifica delle nuove leggi elettorali da parte delle due camere è ora “più improbabile”. “Molti libici indicano che Takala ha rapporti amichevoli con Dabaiba”, commenta Harchaoui, sottolineando come per il premier sia comunque una vittoria dal momento che “Mishri cesserà di esistere politicamente”. Inoltre, ha aggiunto Harchaoui, il neo eletto presidente Takala avrà bisogno di tempo per studiare tutti i fascicoli del Consiglio di Stato, in particolare per quanto riguarda il comitato 6+6 (formato cioè da sei “senatori” e altrettanti membri della Camera dei rappresentanti) per redigere le leggi elettorali. “Altri mesi verranno sprecati. Questo metterà il rappresentante speciale delle Nazioni Unite, Abdoulaye Bathily, nella scomoda posizione di dover aspettare il nuovo presidente, che potrebbe uscirsene con un nuovo sotterfugio per posticipare ulteriormente il processo elettorale”, conclude l’esperto. (Res)