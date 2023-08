Siria: tre membri delle milizie filo-iraniane uccisi in esplosione mina a Homs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre membri delle milizie filo-iraniane presenti in Siria sono rimasti uccisi in seguito all’esplosione di una mina durante un pattugliamento tra i villaggi di Al Taybeh e Al Kom, nella campagna orientale di Homs, nella Siria orientale. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una fitta rete di fonti sul campo. Secondo la fonte, le tre vittime non erano di nazionalità siriana.(Lib)