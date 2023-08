Usa: omicidio George Floyd, condannato a 57 mesi l'altro agente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tou Thao, l'ultimo agente di polizia ad affrontare la condanna in un tribunale statale per il suo ruolo nell'uccisione di George Floyd, il ragazzo di colore ucciso il 25 maggio 2020 a Minneapolis, è stato condannato 57 mesi di carcere. Nella sua sentenza di 177 pagine, il giudice della contea di Hennepin, Peter Cahill, afferma che le azioni di Thao vanno separate da quelle dell'altro agente Derek Chauvin, già condannato per omicidio per aver causato direttamente la morte di Floyd, e di altri due ufficiali, tra cui un tecnico medico di emergenza. "Ci sono prove oltre ogni ragionevole dubbio che le azioni di Thao siano state oggettivamente irragionevoli dal punto di vista di un ragionevole agente di polizia, se viste nella totalità delle circostanze", si legge nella sentenza. "Le azioni di Thao sono state ancora più irragionevoli alla luce del fatto che aveva il dovere di intervenire per fermare l'uso eccessivo della forza da parte degli altri ufficiali ed era addestrato a fornire assistenza medica", conclude. Thao ha rifiutato un patteggiamento sull'accusa statale, affermando di non volersi dichiararsi in quanto non ritiene di avere torto. Thao sconterà i suoi 57 mesi contemporaneamente alla sua condanna a tre anni e mezzo che una corte d'appello gli ha inflitto la scorsa settimana. (Was)