Yemen: Consiglio di transizione del sud lancia campagna contro Al Qaeda

- Il Consiglio di transizione del sud dello Yemen, organizzazione separatista costituita nel maggio 2017 e con sede ad Aden, e la sua ala armata, le brigate Al Hizam, hanno lanciato una massiccia campagna di sicurezza contro Al Qaeda, nel distretto di Mudiyah, nella provincia meridionale di Abyan, che ha condotto all’arresto di due “elementi importanti, tra cui un comandante”. Secondo il quotidiano yemenita “Al Ayyam”, vicino al Consiglio, l’operazione, annunciata ieri, è tesa a “individuare gli elementi terroristici nelle valli, sulle montagne e nelle regioni remote”, dove sarebbero situate sia postazioni utilizzate come rifugio dai miliziani di Al Qaeda, sia importanti punti di passaggio per attività terroristiche e traffici illeciti. Lo scorso sabato, infatti, in un attacco, sferrato secondo il Consiglio di transizione del sud da Al Qaeda, nel distretto di Mudiyah, erano rimasti uccisi almeno due miliziani affiliati alle brigate Al Hizam, mentre altri cinque erano rimasti feriti. Nei giorni precedenti, inoltre, cinque combattenti di gruppi vicini al Consiglio di transizione per il sud avevano perso la vita in un altro attacco attribuito ad Al Qaeda, a Wadi Omran. (segue) (Res)