Yemen: Consiglio di transizione del sud lancia campagna contro Al Qaeda (2)

- Contestualmente, sempre secondo “Al Ayyam”, da due giorni le brigate Al Hizam stanno offrendo sostegno alle brigate dei Giganti, formazione paramilitare yemenita finanziata e addestrata dagli Emirati Arabi Uniti, nei distretti di Al Mudaraba e Ras Al Ara (nel governatorato di Lahj), nel tentativo di smantellare le reti criminali dedite alla tratta di esseri umani nella regione. Nel corso delle operazioni, guidate dal generale di brigata Hamdi Shoukri, sarebbero stati liberati 450 migranti di origine africana, sarebbe stato distrutto un laboratorio illegale per la produzione di alcolici e sono stati arrestati alcuni “ricercati”. Secondo il quotidiano panarabo “Al Araby Al Jadeed”, simili operazioni si inscrivono in parte nel quadro della rivalità tra Emirati Arabi Uniti, che sostengono il Consiglio di transizione del sud, guidato da Ahmed Hamid Lamlas e da Aidarus al Zubaidi, e le milizie ad esso affiliate, in primis la brigata dei Giganti, e l’Arabia Saudita, che invece sostiene il Consiglio direttivo presidenziale, guidato da Rashad al Alimi. Abu Dhabi e Riad si starebbero contendendo, dunque, il controllo dello Yemen meridionale, soprattutto del porto di Aden, la cui posizione strategica consente una proiezione non solo sull'omonimo golfo, ma anche attraverso lo stretto di Bab al Mandab, sull'intera regione. (Res)