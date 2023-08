Roma: Melito (Pd), su sicurezza intensificare videosorveglianza, bene 5 milioni per periferie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sicurezza urbana è un tema da garantire anche attraverso l'installazione di nuove telecamere per la videosorveglianza e progetti per l'illuminazione pubblica, sui quali l'attuale amministrazione ha deciso di stanziare ulteriori 5 milioni di euro per il 2023. Lo dichiara in una nota la consigliera capitolina del Pd Antonella Melito. "L'aggressione avvenuta lo scorso weekend ai danni di un quarantenne in prossimità di un locale danzante all'Eur, da parte di una persona non identificata, è un atto vile da condannare. La gravità del accaduto avvenuto utilizzando come arma una stampella sta, oltre che nella totale mancanza di motivazione, anche nella scarsa illuminazione della zona nella quale riversano diversi locali noti per la movida estiva, nonché nell'assenza di telecamere nelle vicinanze che renderà molto difficile l'identificazione dell'aggressore - afferma Melito -. La sicurezza urbana è un tema da garantire anche attraverso l'installazione di nuove telecamere per la videosorveglianza e progetti per l'illuminazione pubblica, sui quali l'attuale amministrazione ha deciso di stanziare ulteriori 5 milioni di euro per il 2023. Sarà necessario una rimodulazione dei fondi anche per gli anni a venire ed auspico la possibilità di installare questi strumenti in un quadrante sensibile come l'Eur, in particolare in prossimità dei locali. Si tratta di interventi fondamentali a garantire la sicurezza dei nostri quartieri ed anche a svolgere una funzione di deterrente in particolare in luoghi molto frequentati per la presenza di locali ed altre attività notturne", conclude. (Com)