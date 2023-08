Ucraina: delegazione Kiev presso Nato, sì della Germania a consegna missili a lungo raggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento tedesco ha raggiunto un consenso sul trasferimento di missili Taurus a lungo raggio in Ucraina. Lo ha dichiarato Yegor Chernev, presidente della delegazione permanente della Verkhovna Rada (Parlamento ucraino) presso l'Assemblea parlamentare della Nato. Chernev, in un messaggio pubblicato su Facebook, ha precisato di aver ricevuto la notizia da alcuni colleghi del Bundestag (Parlamento federale tedesco). "I miei amici del Bundestag mi hanno appena informato che le principali fazioni parlamentari hanno raggiunto un consenso sul trasferimento di missili Taurus a lungo raggio in Ucraina", ha dichiarato Chernev, precisando che i Taurus “colpiscono fino a una distanza di 500 chilometri e sono in grado di coprire tutti i territori occupati”, compresa la costa meridionale della Crimea. “Per molto tempo abbiamo lavorato con i parlamentari tedeschi per formare un gruppo di sostegno, e ora, finalmente, il ghiaccio si è rotto", ha concluso Chernev. Alla fine di maggio l'Ucraina ha chiesto al governo tedesco di fornire missili da crociera Taurus con una gittata fino a 500 chilometri. Fino ad ora Berlino aveva apposto un rifiuto alla richiesta, contrariamente a Regno Unito e Francia che avevano invece concesso la fornitura di missili analoghi.(Kiu)