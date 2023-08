Bolivia: presidente Arce celebra 189 anni di indipendenza, ora la definitiva emancipazione del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Bolivia, Luis Arce, ha celebrato domenica il 198esimo anniversario dell'indipendenza auspicando una "seconda e definitiva" emancipazione del Paese dai poteri stranieri e rinnovando l'appello alla lotta contro corruzione e traffico di stupefacenti. "Così come gli indigeni, i meticci e i creoli hanno lottato per la nostra prima indipendenza, anche ora siamo disposti a farlo, fino a raggiungere la nostra seconda e definitiva indipendenza", ha detto Arce. Il presidente ha rivendicato i frutti della "Rivoluzione democratica e culturale", la visione di crescita del Paese ispirata alle istanze "neo socialiste", e tracciato l'orizzonte per la piena affermazione della "sovranità politica ed economica" della Bolivia. "Nonostante le conquiste" fatte nei quasi due secoli di autonomia dal colonizzatore spagnolo, la "Bolivia si vede ora minacciata dall'ambizione straniera alle ricchezze naturali", ha detto Arce invitando il Paese a non dividersi per non essere "preda facile" di interessi "alieni", così come nel caso delle sommosse di fine 2019 (i disordini che portarono alle dimissioni e all'esilio del presidente, Evo Morales). (segue) (Brb)