Bolivia: presidente Arce celebra 189 anni di indipendenza, ora la definitiva emancipazione del Paese (2)

- Il rischio è che le "grandi potenze dell'Occidente", ingolosite da litio e terre rare possano - come accaduto nel passato con l'argento, la gomma lo stagno - minacciare la possibilità del nostro popolo di costruire una "società senza poveri". Dal punto di vista interno, prosegue Arce, il governo "ha trovato un settore idrocarburi debole, con le riserve in calo e scarsi successi nell'esplorazione", decidendo per un piano di investimenti utile a recuperare i ritardi. In politica internazionale, "dinanzi alla irreversibile marcia verso un mondo multipolare", diventano sempre più "attraenti" le nuove iniziative di integrazione economica e commerciale. È il caso del gruppo dei Paesi emergenti noto con l'acronimo Brics (Brasile, Russia, Cina, India e Sudafrica), iniziativa che "permette alle nazioni di accedere a mercati internazionali senza la necessità di rinunciare a una punta della sua dignità". (segue) (Brb)