Bolivia: presidente Arce celebra 189 anni di indipendenza, ora la definitiva emancipazione del Paese (4)

- L'appello di Arce all'unità non è in questo senso ispirato a questioni elettorali, ma alla "continuità della rivoluzione culturale democratica", base per perseguire "gli obiettivi che il popolo si proponeva con la sua lotta: un movimento antimperialista, anticapitalista, antineoliberista, per uno Stato anticoloniale e antipatriarcale”. Il presidente ha infine ricordato l'importanza di strutturare, pur nella sovranità, una lotta "regionale" contro il traffico di stupefacenti. Un tema questo, che si è di recente intrecciato con questioni di collocazione geopolitica: La Paz ha infatti aperto alla possibilità di acquistare dall'Iran droni per il controllo delle spesso inaccessibili frontiere terrestri e fluviali. Una possibile partnership che ha messo in allarme, prima di tutti, gli Stati Uniti. (Brb)