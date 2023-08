Spagna: respinta richiesta socialisti di ricontare i voti non validi a Madrid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta elettorale centrale (Jec) spagnola ha respinto il ricorso dai socialisti per annullare lo scrutinio dei voti espressi non validi a Madrid alle elezioni generali del 23 luglio. Oltre a correggere tre schede, infatti, ha confermato la distribuzione dei seggi che erano già assegnati. I socialisti avevano chiesto di rivedere tutti i voti non validi a Madrid, perché secondo i suoi calcoli, se il 4,43 per cento delle 30.200 schede qualificate come non valide fosse stato convalidato, avrebbero potuto recuperare il seggio vinto dal Partito popolare (Pp) dopo il riconteggio del voto all'estero. La Jec ha respinto la richiesta del sottolineando che non viene addotto "alcun motivo o indicazione di irregolarità" nel trattamento dei voti non validi, né viene messa in discussione la procedura seguita. (Spm)