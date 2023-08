Ucraina: consigliere presidenza Brasile, pace deve includere nuova definizione sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un eventuale patto per porre fine alla guerra in Ucraina richiederà che le potenze occidentali e la Russia stabiliscano nuovi parametri della loro sicurezza e un nuovo rapporto tra i due blocchi tradizionalmente rivali. Lo ha detto il consigliere speciale per la politica estera della presidenza della Repubblica, Celso Amorim, in un'intervista con il portale "Uol", al termine della partecipazione in video conferenza al vertice per la pace in Ucraina promosso dall'Arabia Saudita. L'incontro si è svolto il 5 e 6 agosto a Gedda con la partecipazione di 30 paesi, tra cui Brasile, India, Indonesia, Egitto, Cile e Zambia. Per la prima volta, la Cina ha partecipato al dialogo. Ma i russi sono rimasti fuori. (segue) (Brb)