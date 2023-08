Ucraina: consigliere presidenza Brasile, pace deve includere nuova definizione sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Occidente deve affrontare il fatto che la guerra non riguarda solo il territorio ucraino. Questo non è solo un conflitto tra Russia e Ucraina. Questo è anche un capitolo della secolare rivalità tra Russia e Occidente", ha detto. "I negoziati dovrebbero includere la questione del più ampio equilibrio di sicurezza in Europa. E' necessario un nuovo assetto politico, diplomatico e militare che stabilisca i confini di influenza tra Occidente e Russia e il concetto stesso di sicurezza collettiva in Europa. Amorim ha poi insistito sul fatto che c'è una chiara sensazione da parte dei principali attori della comunità internazionale che la crisi si sta dirigendo verso uno scenario pericoloso. Per questo, ha affermato Amorim "un accordo imperfetto è meglio di un'escalation illimitata". (segue) (Brb)