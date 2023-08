Ucraina: consigliere presidenza Brasile, pace deve includere nuova definizione sicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine dell'incontro organizzato dai sauditi, è stato stabilito che i governi valuteranno la creazione di gruppi di lavoro per avviare il dibattito su temi specifici. Ma, per Amorim, una tale proposta non ha senso se non c'è, a un certo punto, l'inclusione dei russi nel dialogo. Uno di questi potrebbe essere sul tema dell'approvvigionamento alimentare. Non c'è, al momento, una nuova data per l'avvio di un nuovo ciclo di negoziati. Secondo il brasiliano, anche se lo scenario militare non è ottimista, non si può abbandonare la strada del dialogo. La visione del Brasile, tuttavia, continua a essere contestata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che preme affinché i governi isolino la Russia. (segue) (Brb)