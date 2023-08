Sardegna: Tappa a Torre Grande, nell'Oristanese, per la 25esima edizione di Dromos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tappa a Torre Grande (Oristano), domani sera (martedì 8), per la venticinquesima edizione di Dromos, il festival diffuso nell’Oristanese, in corso con il suo ampio cartellone fino lunedì prossimo, 14 agosto. Alle 21 l’aria di mare soffierà sul chitarrista Giorgio Crobu e la cantante e chitarrista berlinese Veronika Vogel, già protagonisti sabato scorso a Oristano, in concerto presso l'Eolo Ristobar, affiancati in questa occasione dal trombettista Giovanni Sanna Passino. Una formazione che sposa in maniera originale le caratteristiche strumentali di Crobu, caratterizzate da un'impostazione estremamente versatile, completata da una tecnica combinata con una grande e complessa armonia. Pupillo di Joe Pass, con il quale ha collaborato nel suo quartetto a due chitarre, Giorgio Crobu si è imposto nei primi anni Ottanta come uno dei più effervescenti strumentisti della scena berlinese. Ha collaborato con importanti nomi del jazz internazionale, come Buddy Tate, Buddy de Franco, Benny Baily e Al Grey, solo per citarne qualcuno. (segue) (Rsc)