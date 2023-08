Sardegna: Tappa a Torre Grande, nell'Oristanese, per la 25esima edizione di Dromos (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 9 agosto il festival tornerà nella sua Oristano per accogliere, dopo Lady Blackbird, protagonista due sere prima, un’altra cantante, tra le più importanti del panorama jazz internazionale: a tenere banco in piazza Duomo alle 22 sarà Cécile McLorin Salvant (biglietto a 20 euro più prevendita), accompagnata da Sullivan Fortner al pianoforte, Yasushi Nakamura al basso, Weedie Braimah alle percussioni e Savannah Harris alla batteria. Nata e cresciuta a Miami da madre francese e padre haitiano, Cécile McLorin Salvant è un talento eclettico che ha sviluppato una passione per la narrazione, per le connessioni tra vaudeville, blues, jazz, musica barocca, per il teatro e le tradizioni folk di tutto il mondo, e per la scoperta di canzoni raramente registrate e dimenticate. Lo scorso marzo ha pubblicato l'album "Mélusine", uno scrigno che racchiude quattordici brani attraverso i quali racconta la storia della leggenda popolare europea Mélusine. Il precedente "Ghost Song" ha ricevuto due nomination ai Grammy ed è stato inserito tra i migliori album del 2022 da NPR, New York Times e Jazzwise. Il concerto è realizzato con il sostegno del Comune di Oristano, in collaborazione con la Curia Arcivescovile di Oristano e il Museo Diocesano Arborense. (Rsc)