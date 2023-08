Verona: incidenti stradali in aumento del cinque per cento nel primo semestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre 2023 è stato registrato a Verona un aumento del cinque per cento di incidenti stradali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Questo è quanto emerge dal bilancio presentato oggi nel corso di una conferenza stampa da parte dell'amministrazione del comune di Verona. Gli incidenti sono avvenuti per lo più in macchina, seguiti da quelli con i motocicli, in bicicletta e infine i pedoni. Al momento le persone decedute sono sette, mentre diciassette sono in prognosi riservata. Secondo i dati raccolti, nella tipologia degli incidenti sono "in aumento del 30 per cento la caduta dal veicolo e la frenata improvvisa, tipiche di chi sta guidando in modo distratto o troppo veloce; del 14 per cento gli investimenti dei pedoni, e del 10 per cento lo scontro laterale di chi non rispetta le precedenze o effettua attraversamenti con il semaforo rosso". "La sicurezza urbana rimane una delle principali priorità dell'Amministrazione e le diverse azioni e misure che stiamo mettendo in campo vanno proprio nella direzione di contrastare in modo efficace l'incidentalità su strada”, ha commentato l'assessore alla Sicurezza, Stefania Zivelonghi. “Le immagini evidenziano quanto il comportamento alla guida incida sulla sicurezza complessiva, da qui il necessario richiamo al senso di responsabilità di ciascuno. Quanto alle misure a cui stiamo lavorando – ha proseguito –, sottolineo una serie di interventi in merito a limitazioni della velocità, tra i quali l'installazione di dossi sulla carreggiata e nuovi autovelox, che hanno entrambi la finalità di ridurre la velocità. Inoltre sono previsti interventi di miglioramento della segnaletica orizzontale e verticale”. “C'è un altro passaggio importante a cui teniamo moltissimo, e che è in fase di ultimazione, ed è l'unificazione della centrale operativa del traffico e della Polizia locale, per mettere a sistema una buona parte di tutto l'apparato di videosorveglianza che insiste sulla città. Questo – ha concluso – permetterà una gestione accorpata e più razionale delle videocamere e del loro utilizzo per finalità diverse". (Rev)