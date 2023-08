Brasile: censiti 1,7 milioni di indigeni, lo 0,83 per cento della popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Brasile vivono 1.693.535 persone che si dichiarano indigene. I discendenti dei popoli originari rappresentano attualmente lo 0,83 per cento della popolazione residente nel Paese. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Ibge) divulgando i dati del censimento demografico del realizzato nel 2022. Nel precedente censimento, svolto nel 2010 l'Ibge aveva contato 896.917 indigeni, che corrispondevano allo 0,47 per cento della popolazione residente nel paese. L'aumento della popolazione del 88,82 per cento in 12 anni è spiegata principalmente per il migliore standard di raccolta delle informazioni grazie a un miglioramento della mappatura delle località indigene in tutto il Paese, comprese le città e le aree remote, e al coinvolgimento diretto dei leader delle comunità. "In ogni villaggio abbiamo il sostegno di almeno un leader indigeno. I nostri ringraziamenti vanno a tutti i leader che hanno interpretato il Censimento come politica dello Stato e come strumento per garantire i diritti delle popolazioni indigene", riferisce l'Ibge. (segue) (Brb)