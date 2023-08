Brasile: censiti 1,7 milioni di indigeni, lo 0,83 per cento della popolazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli indigeni sono distribuiti in 4.832 dei 5.570 municipi brasiliani, tuttavia è la macroregione nord – composta dagli stati di Amazzonia, Pará, Acre, Roraima, Rondonia, Amapá e Tocantins - concentra il 44,48 per cento della popolazione indigena del Paese, con 753.357 persone. La macroregione nordest – composta dagli stati di Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhao, Paraiba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe - concentra il 31,22 per cento della popolazione indigena, con 528.800. Le due regioni ospitano il 75,71 per cento della popolazione indigena del Brasile. In particolare due stati concentrano il 42,51 per cento della popolazione indigena residente nel Paese: Amazzonia, con 490.854 abitanti (28,98 per cento della popolazione indigena del Brasile), e Bahia, con 229.103 abitanti (13,53 per cento del totale". Mato Grosso do Sul registra il terzo maggior numero di abitanti (116.346) seguito da Pernambuco (106.634), e Roraima (97.320). Insieme, questi cinque statti ospitano il 61,43 per cento della popolazione indigena. (segue) (Brb)