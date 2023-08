Brasile: censiti 1,7 milioni di indigeni, lo 0,83 per cento della popolazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 la città di Manaus, capitale dello stato di Amazzonia, è stato il municipio brasiliano con il maggior numero di indigeni, con 71.700. Seguito da Sao Gabriel da Cachoeira (sempre in Amazzonia), con 48.300 mila abitanti indigeni, e Tabatinga (Amazzonia), con 34.500 mila. Le percentuali maggiori di popolazione indigena si registrano invece nei municipi di Uiramuta (stato di Roraima), dove il 96,60 per cento degli abitanti è indigeno, Santa Isabel do Rio Negro (Amazzonia) (96,17 per cento) e Sao Gabriel da Cachoeira (93,17 per cento). (segue) (Brb)