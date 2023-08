Brasile: censiti 1,7 milioni di indigeni, lo 0,83 per cento della popolazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La popolazione residente in riserve indigene è di 689.200 mila persone. Quasi la metà di questa popolazione (49,12 per cento) si trova nella regione nord, dove le terre indigene contavano 338.500mila abitanti. La riserva indigena Yanomami (tra gli stati di Amazzonia e Roraima) conta il maggior numero di indigeni (27.152), pari al 4,36 per cento del numero totale di terre indigene nel paese. Il secondo numero più alto è nella riserva indigena Raposa Serra do Sol (Roraima), con 26.176, seguita dalla riserva Evare I (Amazzonia), con 20.177. (Brb)