Nord Macedonia: presidente Osce Osmani domani inizia visita in Asia centrale

- Il presidente dell'Osce e ministro degli Esteri macedone, Bujar Osmani, inizierà domani la sua visita in Asia centrale, durante la quale visiterà l'Uzbekistan e il Kazakhstan. Lo riporta l'agenzia di stampa "Mia", secondo cui nel programma di Osmani c'è anche un incontro con i presidenti di entrambi i Paesi. "La regione dell'Asia centrale rappresenta una delle priorità nel lavoro dell'Osce che deve far fronte a continue sfide, ora rafforzate dall'influenza dell'aggressione militare della Federazione Russa contro l'Ucraina, nonché dalla situazione in Afghanistan", recita il comunicato del ministero di Skopje. (Seb)