Speciale infrastrutture: Emilia-Romagna, Salvini impegnato per ripristinare Sp33

23 luglio 2021

- Il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha chiesto ai propri uffici di approfondire la vicenda della Sp33 detta via della Renana a Fontanelice (Bologna). Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit). Il video appello di cittadini e imprese, che denunciano le gravi condizioni della strada per le conseguenze del maltempo che ha flagellato l’Emilia-Romagna negli ultimi mesi, non ha lasciato indifferente il titolare del Mit anche se si tratta di un collegamento provinciale e su cui il ministero non ha poteri di intervento diretto. Il dicastero sta verificando lo stato del fondo per strade provinciali ripartito l’anno scorso agli enti locali, poi suggerirà il controllo della disponibilità delle risorse post-alluvione, infine discuterà con la Regione, in sede di negoziazione dei fondi Fsc, una misura di mitigazione del dissesto e ricostruzione della strada provinciale. La condizione della Sp33 ripropone, purtroppo, il problema della riforma delle Province ormai svuotate di fondi e competenze nonostante ci sia la necessità di un efficiente controllo del territorio a partire dalla situazione dei collegamenti. Salvini ha parlato della situazione della strada anche con i colleghi di governo ed è piena la collaborazione con il commissario alla ricostruzione, generale Francesco Paolo Figliuolo. (Com)