Speciale infrastrutture: Turismo, Caratelli (Cisal Terziario), evitare precarietà, incentivare formazione

- "Il turismo può fare la differenza in termini di occupazione se superiamo il fenomeno della precarietà insito in questo settore ancora troppo stagionale, retto da contratti che prevedono l’assunzione del personale per un periodo di tempo predefinito, che non accontenta più i nostri ragazzi e che presta il fianco al lavoro nero". Lo ha detto il segretario generale di Cisal Terziario, Vincenzo Caratelli, nel corso di un intervista a Radio Radicale. "Attraverso nuove politiche attive del lavoro dobbiamo creare il turismo tutto l’anno, e non solo circoscritto in alcuni periodi, con lavoratori formati in maniera specifica e continua. E per creare turismo tutto l’anno abbiamo necessità di implementare ricettività, infrastrutture e trasporti. E su questo il Pnrr si può essere di grande aiuto", ha aggiunto. (Rin)