Speciale infrastrutture: Atac, la metro A di Roma si rinnova, limitazioni per lavori dall'11 al 24 agosto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori in corso di metro A si inseriscono nell'ampio processo di trasformazione dei servizi di trasporto nella quale Atac è impegnata dal 2022 e che sta investendo non solo le infrastrutture di rete, ma anche la flotta. E' già stato stanziato oltre un miliardo fino al 2026 per l'acquisto di circa mille nuovi bus, con l'obiettivo di portare a cinque anni l'età media della flotta alla fine del 2024, dei nuovi tram, che fa parte dell'ampio piano di rinnovo delle tranvie, e per interventi migliorativi sulle infrastrutture di rete. Il rinnovo dei binari in corso su Metro A si inserisce nel contesto più ampio di ripresa degli interventi manutentivi e che riguarda anche le manutenzioni straordinarie, necessarie e obbligatorie dei treni. "Lavorare per rinnovare un'infrastruttura estremamente complessa come una linea metropolitana in esercizio richiede competenze, esperienza e capacità organizzative: l'impegno che Atac vi sta profondendo è pieno, il tutto con l'obiettivo essenziale di restituire alla città un servizio nettamente migliorato", si legge nella nota. (Com)