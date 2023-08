Speciale infrastrutture: Catania, Mit, aeroporto verso ritorno a piena operatività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- L'aeroporto di Catania è verso il rapido ritorno alla piena operatività. Ne dà notizia il ministero delle Infrastrutture e dei Trasport (Mit). Il vicepremier e ministro Matteo Salvini, che è stato in contatto costante con enti, istituzioni e amministratori locali, esprime "soddisfazione e sollievo" e ringrazia "tutti coloro che si sono impegnati per raggiungere questo risultato". Lo scalo etneo riprenderà al più presto a garantire il passaggio di 40 mila viaggiatori al giorno. Salvini continua a seguire con grande attenzione e concretezza la vicenda. Il vicepremier e ministro, tra gli altri, ha parlato con il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Si attendono sviluppi positivi già dalle prossime ore. (Com)