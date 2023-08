Mobilità: Paita (Iv), su taxi finto aumento licenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo “non sta facendo nulla di serio per risolvere il problema della carenza di taxi nelle grandi città come Roma e Milano. Niente paura. Quello di Salvini e Meloni è un finto riordino, e gli utenti continueranno a non trovare taxi". Lo dichiara in una nota la senatrice e coordinatrice nazionale di Italia viva, Raffaella Paita. "Nel decreto - aggiunge Paita - non c'è nessuna risposta all'emergenza taxi. Anzi, la misura del ministro Salvini, l'uomo che più di tutti ha difeso le assurde pretese dei tassisti in questi anni, prevede l'ennesimo aiuto alla categoria, che probabilmente fa solo finta di protestare”. “Nel dettaglio - spiega - dare ad alcuni comuni la possibilità di rilasciare nuove licenze con concorso straordinario è come dire che il Parlamento può approvare le leggi! I comuni, infatti, possono già emettere nuove licenze. L'unica novità è il 'regalo' di fatto di una seconda licenza agli attuali tassisti, che potranno monetizzare a loro piacimento qualcosa che è pubblico, e che non appartiene loro in alcun modo”. “Ancora una volta – conclude - Salvini e Meloni mettono al primo posto gli interessi di pochi, invece di quelli dei tanti che meriterebbero un servizio di trasporti migliore". (Rin)