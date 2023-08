Veneto: assessore Turismo, ottima notizia che Legambiente promuova qualità acqua del nostro litorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un'ottima notizia. Con queste parole Federico Caner, assessore regionale al Turismo, ha commentato i dati diffusi da Legambiente che promuovono la qualità delle acque del litorale veneto. "I turisti che arrivano nella nostra regione - ha spiegato - sanno perché lo ha certificato un soggetto autonomo e qualificato nel campo delle indagini ambientali che qui da noi si possono trovare mari puliti anche dove i fiumi sfociano in mare". "Sono elementi positivi e certificazioni di qualità che fanno bene al nostro turismo delle spiagge", ha proseguito l'assessore veneto. "Oggi, in un momento in cui molti devono ancora scegliere dove andare in vacanza e in una stagione che dal punto di vista meteorologico non è stata particolarmente favorevole, notizie del genere possono fare la differenza in positivo. Il Veneto vuole restare leader nell'accoglienza turistica e uno dei valori su cui può far leva è la qualità delle sue acque. Un elemento in più a sostegno della sostenibilità, inteso come rispetto della natura, sempre più centrale nelle motivazioni di scelta dei turisti", ha concluso. (Rev)