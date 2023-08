Libano: indice degli acquisti di luglio sopra i 50 punti per la terza volta in dieci anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Libano, l'indice Pmi (Purchasing Managers Index), che consente di valutare l'opinione dei responsabili degli acquisti delle aziende private, è salito a luglio a 50,3 punti, superando la soglia dei 50 punti per la terza volta negli ultimi dieci anni. Lo si apprende dai dati diffusi dalla Direzione investimenti del gruppo Blom Bank, BlomInvest, a seguito di un'indagine condotta in collaborazione con Markit, la principale app libanese di supermercati online. Il valore dell'indice permette di rilevare solo un lieve miglioramento della percezione della situazione economica da parte dei responsabili degli acquisti. Il punteggio, calcolato in base alle risposte fornite dagli intervistati, riflette una contrazione dell'attività se il suo valore è inferiore a 50 punti. Inoltre, una diminuzione del valore dell'indice rispetto al mese precedente registra un'accelerazione del declino. L'indice Pmi con i suoi 50,3 punti di luglio, registra un rialzo rispetto a giugno (50,2 punti) e a maggio (49,4 punti). Infatti, bene alcune aziende continuino a risentire della crisi, altre hanno registrato un aumento dei nuovi ordini, stimolando così la produzione e mostrando una notevole capacità di recupero del settore privato. (Lib)