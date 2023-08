Cultura: "I Bricconcello" incontrano gli artisti olandesi, un viaggio musicale fra Italia e Paesi Bassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia a l'Aja e l'Istituto italiano di cultura di Amsterdam, in collaborazione con il comune de L'Aja, presentano lo spettacolo che vede l'ensemble cameristico "I Bricconcello" incontrare gli artisti olandesi, per quello che sarà un viaggio musicale attraverso le armonie dell'Italia e dei Paesi Bassi. "I Bricconcello" nasce nel 2009 dal comune desiderio del tenore Leonardo De Lisi e del violoncellista Pierluigi Ruggiero di studiare e diffondere il repertorio cameristico vocale europeo in una formazione più ampia e stimolante e nel ricercare repertori sempre più particolari ma pur sempre importanti e meritevoli di essere riportati alla luce; la formazione si è andata componendo e ricomponendo con la presenza di altre voci e di altri strumenti a seconda delle necessità proposte dal tema del progetto musicale. Il loro nome deriva da un gioco di parole in cui è contenuta la parola inglese "cello", cioè violoncello, dentro un termine italiano che ne ricordasse le origini poetiche (questa parola si trova per esempio anche nel libretto delle "Nozze di Figaro" di Da Ponte – Mozart) ma che sdrammatizzasse quel tono troppo elitario che può assumere la musica classica. (segue) (Res)