Venezia: Biennale e Cartier assegnano il premio Glory to the Filmmaker a Wes Anderson

- La Biennale di Venezia e Cartier hanno annunciato di aver assegnato il premio Cartier Glory to the Filmmaker dell'80. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, al via il prossimo 30 agosto, al regista Wes Anderson. Il premio verrà consegnato venerdì 1 settembre al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia dove avverrà in seguito la proiezione Fuori Concorso del suo nuovo film The Wonderful Story of Henry Sugar. "Wes Anderson – ha dichiarato Alberto Barbera, presidente della Mostra - è tra i pochi registi per i quali basta un solo fotogramma per riconoscerne immediatamente lo stile unico e inconfondibile. Il suo universo formale rimanda a un'estetica fanciullesca e visionaria, dominata da colori pastello, dalla cura maniacale delle inquadrature rigorosamente simmetriche e popolato da personaggi di sognatori disadattati, inguaribilmente romantici e sorridenti. Dalle memorabili e commoventi colonne sonore (spesso ispirate agli anni Sessanta), ai costumi stravaganti che riflettono la psicologia dei personaggi, ogni dettaglio e composizione all'interno delle singole inquadrature è minuziosamente concepito e magistralmente realizzato. I mondi creati dal regista sono plausibili e tuttavia del tutto immaginari e fittizi, sorretti da un umorismo surreale e da un gusto straniante per vicende di famiglie disadattate, padri assenti e madri imperturbabili. Un cinema eccentrico, personalissimo e sempre perfettamente divertente e godibile", conclude. (Rev)