Speciale infrastrutture: per gli ucraini anche il prossimo inverno sarà difficile

- I cittadini dell'Ucraina vivranno un altro inverno difficile, e non solo perché la guerra è ancora in corso e, per ora, non sembra poter essere presto conclusa. Con ogni probabilità, infatti, i russi continueranno ad attaccare le infrastrutture energetiche del Paese, già in buona parte compromesse. Per far sì che la cittadinanza abbia il minimo necessario per scaldarsi e cucinare, sarebbero necessarie vaste riserve di carbone e gas che tuttavia, al momento, appaiono decisamente insufficienti a soddisfare il fabbisogno. Stando ai dati del ministero dell'Energia ucraino, i siti di stoccaggio conterrebbero già 11,7 miliardi di metri cubi di gas naturale, ed il ritmo degli stoccaggio avrebbe superato quello dello scorso anno. In un articolo pubblicato dal sito ucraino "Tsenzor News" (Il Censore News), tuttavia, Serhii Makogon, un esperto del settore, ricorda che al 29 luglio 2022, erano già stati immagazzinati 11,96 miliardi di metri cubi di gas, mentre al 29 luglio 2023 ne erano stati stoccati 11,7 miliardi. Di questi, peraltro, tra 0,6 e 0,7 miliardi di metri cubi appartengono a società straniere e sono stoccati in un deposito doganale in attesa di essere esportati, probabilmente tra dicembre e gennaio prossimi. L'anno scorso, invece, nessuna società straniera aveva importato gas. Secondo Makogon, nel solo mese di luglio 2023 le aziende straniere hanno importato dall'Ucraina 0,5 miliardi di metri cubi di gas, il che significa che i quantitativi da esse acquistati non possono essere conteggiati nella riserva nazionale di Kiev. (Kiu)