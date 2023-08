Speciale infrastrutture: Emilia-Romagna, Anas pronta a intervenire su Ss33, da Salvini massima attenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tecnici Anas effettueranno un approfondimento sulla Sp33 detta via della Renana a Fontanelice (Bologna). Si tratta - si apprende da fonti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) - di una infrastruttura di competenza della Provincia e non del Mit, gravemente danneggiata dagli effetti del maltempo che ha flagellato l’Emilia-Romagna. Anas ha confermato la disponibilità a effettuare un sopralluogo, anche dopo le raccomandazioni del vicepremier e ministro Matteo Salvini che - puntualizzano le stesse fonti - ha sempre dimostrato massima attenzione e sensibilità rispetto alle richieste dei territori e dei sindaci. L’intervento di Anas avverrà in pieno coordinamento con gli amministratori locali. (Rin)