Speciale infrastrutture: Eurizon, fondi Iter ed Equiter entrano nel capitale di Tecnofer

- Eurizon Capital Sgr (“Eurizon”), capofila della divisione Asset Management del gruppo Intesa Sanpaolo, con oltre 389 miliardi di euro di patrimonio in gestione, ed Ersel Asset Management Sgr (“Ersel”), specialista nel wealth management e tra i maggiori gruppi bancari privati in Italia, hanno sottoscritto il contratto di compravendita per l’acquisto di una quota di maggioranza pari a circa il 90 per cento di Tecnofer Spa (“Tecnofer”), azienda italiana che fornisce servizi di manutenzione a supporto di sicurezza, affidabilità ed efficienza delle infrastrutture ferroviarie e metropolitane. Eurizon partecipa all’operazione tramite i fondi infrastrutturali chiusi “Eurizon Iter” (Eurizon Iter ed Eurizon Iter Eltif). Ersel partecipa all’operazione tramite il Fondo Equiter Infrastructure II by Ersel (il “Fondo Equiter”). L’operazione - riferisce una nota - prevede il closing nel corso del 2023, previo soddisfacimento di condizioni sospensive in linea con la prassi di mercato e conseguimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti. Fondata nel 1989 per fornire servizi di manutenzione ad alto valore aggiunto alle infrastrutture ferroviarie, Tecnofer ha sviluppato un importante know-how e una flotta proprietaria di mezzi specialistici che include convogli tecnologicamente avanzati. I servizi erogati da Tecnofer hanno un ruolo chiave per il corretto e sicuro funzionamento delle infrastrutture servite, nonché per la riduzione dei livelli di inquinamento a esse collegato. (Com)