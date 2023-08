Germania: Merz, dobbiamo rendere Cdu di nuovo capace di governare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Friedrich Merz, ha richiamato alla necessità di rinnovare la forza politica per renderla “nuovamente capace di governare”. In un post su X (ex Twitter), Merz indica alcuni punti chiave su cui lavorare, come le politiche economiche e l’integrazione, ovvero i temi che in passato sono stati trascurati dalla Cdu. “Dobbiamo recuperare il ritardo, adesso”, ha scritto Merz ricordando che il partito “ha governato per 16 anni e ha gestito bene" numerose crisi. "Dobbiamo agire ora in modo da poter governare di nuovo entro le prossime elezioni federali", ha aggiunto il leader della Cdu. Le prossime elezioni sono previste per la fine dell'estate o l'autunno del 2025.(Geb)