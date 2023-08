Imprese: De Palma - Di Cuia (FI), Pichetto Fratin firma stasera decreto per investimento Ferretti Group

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, “firmerà questa sera il decreto per aprire le porte all'investimento di Ferretti Group a Taranto”. Lo dichiarano in una nota il parlamentare pugliese Vito De Palma e il consigliere regionale di Forza Italia Massimiliano Di Cuia. “Seguiamo con la massima attenzione la vicenda ed oggi, a seguito delle notizie di stampa, abbiamo interloquito con il ministro dell'Ambiente che ci ha dato certezze sui tempi: mancava, infatti, la firma del ministro delle Imprese che è arrivata venerdì e, dunque, si può procedere all'approvazione del decreto”, sottolineano De Palma e Di Cuia, che aggiungono: “L'investimento, come è noto, è finalizzato a realizzare uno stabilimento per la costruzione degli scafi per gli yacht. Un'occasione di crescita economica per l'intera area ionica ed è per questo che, anche dopo l'ok ministeriale al provvedimento, continueremo a monitorare l'intero iter procedurale. Per ora, non possiamo che ringraziare il ministro Pichetto Fratin per la determinazione con cui sta portando avanti la questione". (Rin)