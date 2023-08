Francia: liberata donna tenuta sotto sequestro dal marito da 12 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna di 53 anni di nazionalità tedesca tenuta in ostaggio dal 2011 in un appartamento di Forbach, nel dipartimento di Mosella in Francia, è stata trovata in una camera da letto, nuda, con la testa rasata, malnutrita e con le ossa rotte. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Le Figaro", la polizia francese ha arrestato il marito, anch'egli di nazionalità tedesca, dopo che la stessa donna era riuscita a lanciare l'allarme contattando le autorità di polizia tedesche. La donna ha confermato agli inquirenti di essere stata rapita e torturata dal 2011 ed è poi stata portata in ospedale in stato di denutrizione e con vecchie fratture. Il marito è accusato di sequestro di persona, stupro aggravato e atti di tortura e barbarie. (Frp)