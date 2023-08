Speciale energia: Eurizon, fondi Iter ed Equiter entrano nel capitale di Tecnofer (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società è interamente detenuta da Executive Spa, holding facente capo ai fratelli Marco e Carlo Ascari, rispettivamente Presidente e Amministratore delegato di Tecnofer. L’operazione prevede l’acquisizione della maggioranza di Tecnofer da parte dei Fondi Eurizon Iter (complessivamente pari a circa il 54 per cento) e del Fondo Equiter (circa il 36 per cento) e l’esercizio del controllo congiunto attraverso una joint-venture. Executive Spa resterà azionista della Società con una quota pari a circa il 10 per cento. L’operazione prevede, inoltre, la conferma di Carlo Ascari, co-fondatore dell’azienda insieme al fratello, come Amministratore delegato. L’acquisizione della maggioranza di Tecnofer rappresenta per i Fondi Eurizon Iter, in coerenza con la propria asset allocation strategy, l’entry-point nel settore delle manutenzioni ferroviarie. Con l’investimento in Tecnofer, i Fondi Eurizon Iter completano la loro quinta acquisizione, arricchendo e ampliando la diversificazione del proprio portafoglio. L’investimento in Tecnofer rappresenta inoltre la sesta transazione del Fondo Equiter e la prima dello stesso nel settore dei trasporti, apportando quindi una buona diversificazione al portafoglio esistente investito nei settori dell’energia e delle infrastrutture sociali. (Com)