Speciale energia: saudita Aramco, utile netto in calo del 37,89 per cento nel secondo trimestre 2023

- La compagnia petrolifera nazionale dell’Arabia Saudita Saudi Aramco ha annunciato una diminuzione del 37,89 per cento su base annua e del 5,63 per cento su base trimestrale dell’utile netto nel secondo trimestre del 2023. Come riferisce la stessa compagnia in un comunicato stampa, infatti, nel secondo trimestre di quest’anno la Saudi Aramco ha registrato un utile netto di 30,08 miliardi di dollari, a fronte dei 48,44 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2022 e dei 31,88 miliardi di dollari del primo trimestre del 2023. Malgrado la diminuzione, aggiunge il comunicato, il risultato del secondo trimestre di quest’anno è al di sopra delle aspettative, anche perché le cause della riduzione dell’utile netto su base annua sono da individuarsi, secondo Aramco, nel calo dei prezzi del petrolio e negli scarsi margini di guadagno legati alla raffinazione e alla lavorazione dei prodotti dell’industria petrolchimica. (Res)