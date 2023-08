Speciale energia: ministro romeno Burduja, a settembre potrebbe essere operativo centro in Valea Jiului

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo complesso energetico nella Valea Jiului potrebbe diventare operativo nel mese di settembre. Lo ha detto il ministro dell'Energia romeno, Sebastian Burduja, all’agenzia di stampa "Agerpres", sottolineando che adesso devono essere compiuti “una serie di passi”, tra cui l’approvazione degli aiuti di Stato da parte della Commissione europea. "Stiamo cercando di trovare una soluzione questo autunno per il nuovo complesso energetico nella Valea Jiului. Coloro che attualmente lavorano nel centro energetico di Hunedoara (in insolvenza dal 2019) avranno un impiego. Stiamo cercando di accelerare una serie di passaggi in cui abbiamo riscontrato ritardi. Ciò richiede, da un lato, una procedura di pagamento dal complesso energetico Hunedoara al complesso energetico di Valea Jiului e, dall'altro, la concessione di una somma di denaro dal bilancio statale alla nuova società”, ha dichiarato il ministro romeno. (Rob)