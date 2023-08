Speciale energia: Algeria-Malesia, ministro Energia e gruppo Lion discutono di opportunità investimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società malese Lion Group ha espresso interesse per la realizzazione di progetti industriali in Algeria. Lo ha reso noto un comunicato il ministero dell'Energia e delle Risorse minerarie algerino a seguito dell'incontro tra il ministro algerino dell'Energia, Mohamed Arkab, e una delegazione della società specializzata nei settori della vendita al dettaglio, dello sviluppo immobiliare, minerario, siderurgico, agricolo e dei servizi della Malesia, Lion Group, guidata dall'amministratore delegato, Tan Sri Datuk Seri Utama William Chang. In particolare, sono state esplorate opportunità riguardanti l'energia e lo sfruttamento di risorse minerarie come alluminio e ferro minerali impiegati nell'industria. La delegazione malese ha inoltre manifestato il desiderio di esplorare opportunità di investimento e di creare progetti industriali nei settori dell'alluminio, del ferro e dell'acciaio in Algeria. (Ala)