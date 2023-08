Speciale energia: Francia, per Veolia utile di 523 milioni di euro nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi sei mesi dell'anno il gruppo francese Veolia, specializzato nel trattamento delle acque e dei rifiuti, ha registrato un utile di 523 milioni di euro, il 117,9 per cento in più rispetto al primo semestre del 2022. In un comunicato, la società ha affermato che l'aumento degli utili è dovuto "al forte miglioramento del risultato netto corrente e alla forte riduzione dei costi dedicati all'acquisizione e all'integrazione di Suez". Il gruppo ha contabilizzato un fatturato di 4,7 miliardi di euro in Francia, con una crescita organica dell'1,5 per cento, mentre le attività negli altri mercati europei hanno generato 9,8 miliardi di euro, con un aumento del 23,2 per cento, dovuto all'aumento dei prezzi dell'energia in alcuni Paesi. Veolia ha evidenziato che nei primi 18 mesi della fusione con Suez sono stati generati 230 milioni di euro di sinergie, il che rappresenta un progresso rispetto al piano previsto. (Frp)