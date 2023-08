Speciale energia: Azerbaigian, emiratina Adnoc acquisisce 30 per cento giacimento di Absheron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia emiratina Adnoc acquisirà il 30 per cento del giacimento di gas di Absheron, in Azerbaigian, rilevando il 15 per cento delle quote detenute dalla francese TotalEnergies e dalla compagnia petrolifera statale azerbaigiana Socar. E' quanto riferisce un comunicato stampa di TotalEnergies. Se la transazione sarà approvata dalle autorità competenti, TotalEnergies deterrà una partecipazione del 35 per cento nel giacimento di Absheron, una quota paritaria rispetto a Socar (35 percento), mentre Adnoc ne controllerà il 30 per cento. Il giacimento si trova nel Mar Caspio ed è gestito dal consorzio Jocap di cui TotalEnergies e Socar detengono una quota paritaria del 50 per cento. "TotalEnergies è lieta di dare il benvenuto ad Adnoc, uno dei suoi partner strategici, nel giacimento di gas di Absheron, che ha avviato la produzione di Fase 1 all'inizio di luglio e ha un potenziale significativo di ulteriore sviluppo per soddisfare la crescente domanda di gas", ha affermato Nicolas Terraz, il presidente, esplorazione e sviluppo, nel comunicato, la compagnia mineraria TotalEnergies. (Frp)