Speciale energia: Arera, definisce Servizio tutele graduali per clienti domestici “non vulnerabili”

- L’Arera con la delibera 362/2023/R/eel ha approvato le modalità di affidamento del Servizio a tutele graduali (Stg) per i clienti domestici “non vulnerabili” ancora in maggior tutela entro la prevista scadenza del 10 gennaio 2024. Il trasferimento dei clienti interessati avverrà a partire dal primo aprile 2024 se nel frattempo non avranno ancora scelto un fornitore nel mercato libero. Il Servizio a Tutele Graduali è il servizio predisposto da Arera – riferisce una nota – per garantire la continuità della fornitura ai clienti che non avranno un fornitore dal mercato libero al momento della rimozione del servizio di maggior tutela. È già stato applicato (ai sensi della legge 124/2017) alle piccole imprese da gennaio 2021 e alle microimprese da gennaio 2023, consentendo, a chi non ha aveva scelto un venditore sul mercato libero, di essere servito - senza alcuna interruzione nell'erogazione della fornitura di energia elettrica – da venditori selezionati attraverso specifiche procedure concorsuali. In base a quanto previsto dal decreto del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del 17 maggio 2023 (Misure per l’ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero), l’Autorità ha definitole regole per l’assegnazione del Stg ai clienti domestici “non vulnerabili”. I clienti vulnerabili rimarranno invece transitoriamente riforniti nell’ambito dell’attuale servizio di maggior tutela, rinviando a successivo provvedimento dell’Autorità gli interventi funzionali alla sua rimozione per questa categoria. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 210/21, viene definito “cliente vulnerabile”: chi ha un’età superiore ai 75 anni; chi si trova in condizioni economicamente svantaggiate (ad esempio è percettore di bonus energia); chi versa in gravi condizioni di salute che richiedono l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche salvavita alimentate dall'energia elettrica o i soggetti presso i quali sono presenti persone che versano in tali condizioni; chi è un soggetto con disabilità ai sensi della legge 104/92; chi si trova in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi; chi si trova in un’isola minore non interconnessa. (Rin)